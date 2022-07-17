مبعوث الطاقة الأمريكي يتوقع انخفاضا أكبر في أسعار البنزين

قال مبعوث أمريكي بارز لأمن الطاقة اليوم الأحد إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ستتراجع أكثر على الأرجح صوب أربعة دولارات للجالون بعد أن تخطت حاجز خمسة دولارات للجالون هذا العام للمرة الأولى في التاريخ.

وقال آموس هوكستين كبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية لبرنامج (فيس ذا نيشن) على محطة (سي.بي.إس) إنه يتوقع اتخاذ أكبر منتجين للنفط في الشرق الأوسط خطوات لزيادة إمدادات الخام في الأسواق العالمية.

ارتفاع عالمي

وارتفعت أسعار الطاقة والوقود إضافة إلى الغذاء بشكل عام في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن يدعم رفع معدّلات الفائدة العملة الأمريكية بشكل أكبر، وقد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقود مقابل الين واليورو، ما يؤثّر في القدرة الشرائية للمستثمرين في سوق النفط الذين يستخدمون عملات أخرى.

تصاعد سريع

وفي بعض أجزاء من الولايات المتحدة ، ما يزال سعر جالون البنزين أقل من 4 دولارات، لكن الأسعار تتزايد في كل ولاية على نحو سريع.

وسجلت أدنى متوسط على مستوى الولاية لسعر الجالون في ميسوري، حيث بلغ السعر هناك 3.63 دولار للجالون.

وكانت هناك 21 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، كان سعر جالون البنزين 4 دولارات أو أكثر.

وكان أعلى سعر تم تسجيله في ولاية كاليفورنيا.

ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ترتفع أسعار البنزين بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ أن ضرب إعصار كاترينا منصات النفط والمصافي على طول ساحل الخليج الأمريكي في عام 2005.