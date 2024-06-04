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مبعوث بايدن يتوجه إلى الشرق الأوسط للمساعدة في إبرام اتفاق غزة

منذ 33 دقيقة
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك

المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك

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قال مسؤول أمريكي لرويترز اليوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو 2024، إن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط بريت ماكجورك سيتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع للمساعدة في إنجاز اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وكشف بايدن يوم الجمعة عن اقتراح من إسرائيل لحركة حماس لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل لإنهاء الحرب التي حصدت أرواح عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية في غزة.

ويدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

وقال بايدن إن الدول العربية والمجتمع الدولي سيشاركان أيضا في صفقة إعادة إعمار غزة “بطريقة لا تسمح لحماس بإعادة التسلح”، مضيفا أن واشنطن ستعمل مع شركائها لإعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات في غزة، حيث أدت الحرب إلى نزوح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة وتسببت في انتشار الجوع على نطاق واسع.

وفيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها، أعلنت حركة حماس، أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن.

    المصدر :
  • رويترز

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