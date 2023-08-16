الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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مبعوث دولي يُطالب الجنائية الدولية بتجريم التمييز بين الجنسين في أفغانستان

منذ 37 دقيقة
نساء في أفغانستان

نساء في أفغانستان

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طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي، جوردون براون، المحكمة الجنائية الدولية بأن تعتبر التمييز بين الجنسين في أفغانستان جريمة ضد الإنسانية وتحقق فيها بهدف محاكمة المسؤولين عنها.

وفي الذكرى الثانية لعودة طالبان إلى السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية بعد حرب دامت 20 عامًا، قال براون إنّه كتب إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ليدافع عن وجهة نظره.

وقالت براون للصحافيين: “هذا هو أسوأ مثال على انتهاك حقوق الإنسان ضد الفتيات والنساء حول العالم، وإذا سمحنا بحدوث هذا واستمراره من دون عقاب، فقد يحاول آخرون فعل الشيء نفسه”.

والفتيات فوق سن الثانية عشرة ممنوعات في الغالب من الالتحاق بالدراسة منذ عودة طالبان إلى السلطة. كما منعت طالبان معظم الموظفات الأفغانيات من العمل في وكالات الإغاثة، وأغلقت الحركة مراكز التجميل ومنعت النساء من دخول الساحات العامة ومن السفر من دون محرم.

وقال براون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: “يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تعتبر هذا التمييز بين الجنسين جريمة ضد الإنسانية والتحقيق فيها بهدف توجيه الاتهام إلى المسؤولين ومحاكمتهم”.

ولم يرد مكتب خان بعد على طلب للتعليق. ويحقق خان فيما يشتبه بأنها جرائم حرب ارتُكبت في أفغانستان على مدار العشرين عامًا الماضية.

وتقول طالبان إنها تحترم الحقوق بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وقال براون إنه يعتقد بأن هناك انقسامًا في طالبان. فهناك مسؤولون في كابول يؤيدون السماح للفتيات بالعودة إلى المدارس، لكن القادة في قندهار، مهد طالبان، ما زالوا يعارضون هذا.

وأضاف: “يتعين علينا إقناع رجال الدين هؤلاء بأن عدم تمكين الفتيات والنساء من التمتع بالحقوق الأساسية التي ينعم بها الرجال، تفسير خاطئ للإسلام”.

    المصدر :
  • رويترز

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