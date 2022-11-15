قمة المناخ.. مبعوث روسي يحذر من تراجع بعض الدول عن التزاماتها المناخية

من اجتماعات قمة العشرين في إندونيسيا (رويترز)

قال مبعوث روسي في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر الثلاثاء، إن روسيا تخشى أن تستغل بعض الدول “وضعا جيوسياسيا صعبا” كمسوغ للتراجع عن التزاماتها المناخية.

وقال روسلان إديليجريف، مستشار الرئيس والممثل الرئاسي الخاص لقضايا المناخ في روسيا الاتحادية “نعبر عن قلقنا الشديد من استعداد دول وتجمعات إقليمية لإعادة النظر في تعهدات سابقة بذريعة الوضع الجيوسياسي الصعب”.

ولم يحدد إدليجريف دولا بعينها.

وفي كلمته التي نقلها مترجم، أشار إديليجريف إلى أن العالم قد تغير “بشدة” منذ قمة المناخ كوب26 في جلاسجو العام الماضي.

وقال “أزمة الطاقة العالمية التي بدأت عام 2021، في أعقاب جائحة كوفيد، تهدد بوقف تحول الطاقة العالمي” بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وزاد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير\شباط العام الجاري أزمة الإمدادات في أسواق الطاقة العالمية.

وأذكى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة في أوروبا نتيجة لانخفاض الإمدادات الروسية التضخم وأعاق النشاط الصناعي وكبد المستهلكين كلفة باهظة للحصول على الطاقة قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وقال إديليجريف إن روسيا تحاول جاهدة التصدي لتغير المناخ، كما وأضاف “نجاح المؤتمر سيظهر قدرتنا على التصدي سويا للتحديات العالمية في عصرنا على الرغم من كل خلافاتنا”.