ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية في أغسطس بعد تراجع في يوليو الممطر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة البريطانية تعافت جزئيا في أغسطس آب مقارنة بيوليو تموز الذي شهد هطول أمطار غزيرة، مما يزيد من الدلائل على تأقلم المستهلكين في البلاد مع ضغوط تكاليف المعيشة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إن حجم المبيعات ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري بعد انخفاض بنسبة 1.1 بالمئة في يوليو تموز. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا أعلى قليلا عند 0.5 بالمئة في أغسطس آب.

وقالت هيذر بوفيل نائبة مدير المسوح والمؤشرات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات إنه في حين أن المبيعات تشهد تقلصا بشكل عام، فإن الانتعاش الجزئي كان مدفوعا بمبيعات المواد الغذائية ومبيعات قوية للملابس في هذا الشهر.

وأضافت “لكن في المقابل تراجعت المبيعات عبر الإنترنت بشكل طفيف مع ذهاب بعض الأشخاص إلى التسوق بعد انقضاء يوليو الذي شهد هطول أمطار غزيرة. وانخفضت أيضا مبيعات الوقود إذ أثّر ارتفاع الأسعار على الطلب”. وصل معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7 بالمئة الشهر الماضي ليتراجع من أعلى مستوياته التي تجاوزت 11 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، غير أنه لا يزال الأعلى من بين الاقتصادات الغنية الكبرى في العالم.

ومع ذلك، فإن بيانات أغسطس آب تظهر ارتفاع أحجام المبيعات على أساس شهري للمرة السادسة منذ بداية 2023، مما يشير إلى قوة طلب المستهلكين.