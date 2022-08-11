الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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مبيعات السيارات في الصين ترتفع بنسبة 30%.. اليكم التفاصيل

منذ 13 دقيقة
صادرات الصين

صادرات الصين

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ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 29.7 بالمئة في يوليو تموز مقارنة معها قبل عام لتصل إلى 2.42 مليون وحدة وتواصل الانتعاش الذي بدأ في يونيو حزيران بدعم من تخفيف قيود كوفيد-19 وحوافز حكومية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات الخميس، أن المبيعات للأشهر السبعة الأولى لا تزال أقل بنسبة اثنين بالمئة مقارنة مع نفس الفترة في 2021.

وارتفعت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وتشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، بنسبة 120 بالمئة في يوليو تموز مقارنة معها قبل عام.

وسعت الصين إلى إنعاش الطلب على السيارات من خلال تقديم حوافز مثل خفض ضريبة شراء المركبات ذات المحركات الصغيرة وتقديم حوافز لإحلال السيارات الكهربائية بدلا من تلك التي تعمل بالبنزين.

    المصدر :
  • رويترز

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