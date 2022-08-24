الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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مبيعات المساكن في أمريكا تنخفض بأقل من المتوقع في يوليو

منذ 31 دقيقة
انخفاض وتيرة مبيعات المنازل بأمريكا

انخفاض وتيرة مبيعات المنازل بأمريكا

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تراجعت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في يوليو تموز وسط انخفاض طفيف في فوائد القروض العقارية وهو ما يعيد بعض المشترين إلى سوق الإسكان.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الأربعاء، إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة، انخفض 1.0 بالمئة إلى 89.8 الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2020 . وتراجعت العقود في ثمانية من الأشهر التسعة الماضية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن عقود شراء المساكن القائمة، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين. ستهبط 4.0 بالمئة. وعلى أساس سنوي هوت مبيعات المنازل القائمة 19.9 بالمئة في يوليو تموز.

وكانت مبيعات المنازل الجديدة قد تراجعت فى الولايات المتحدة خلال شهر يونيو لأدنى مستوى لها فى أكثر من عامين، فى إشارة إلى أن أكبر اقتصاد فى العالم قد يعانى من الركود.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية، فى نهاية يوليو الماضى، أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت بنسبة 8.1 بالمئة فى يونيو، ليبلغ عدد الوحدات المباعة 590 ألف وحدة فى القراءة الأولى، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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