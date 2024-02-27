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متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات.. النفط يسجل ارتفاعا

منذ 32 دقيقة
ارتفاع الطلب على برميل النفط (تعبيرية)

ارتفاع الطلب على برميل النفط (تعبيرية)

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ارتفع النفط متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات في ظل استمرار تعطيلات حركة الشحن. بحسب وكالة رويترز.

وشهدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، ارتفاعا، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بعدما أثارت اضطرابات الشحن مخاوف بشأن الإمدادات.

وبحلول الساعة 0106 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.69 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أي 0.2 بالمئة إلى 77.73دولار.

وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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