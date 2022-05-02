الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسعار النفط تتراجع متأثرةً بمخاوف تباطؤ النمو في الصين

2 - مايو - 2022
آخر تحديث: 2 - مايو - 2022 4:42 مساءً
النفط

النفط

A A A
طباعة المقال

على الرغم من اعلان دول الاتحاد الاوروبي بينها المانيا عزمها حظر امدادات النفط الروسي، هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين متأثرة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23.3 دولار أو ثلاثة في المئة إلى 103.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 1236 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.41 دولار أو 3.2 في المئة إلى 101.28 دولار للبرميل.

وأُغلقت الأسواق في اليابان وبريطانيا والهند وجنوب شرق آسيا في عطلات رسمية اليوم الاثنين.

كما تراجعت الأسعار بعد نشر الصين بيانات يوم السبت أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ شباط 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19.

أمّا على صعيد الإمدادات، فقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان يوم الأحد أنها رفعت “مؤقتا” حالة القوة القاهرة واستأنفت العمليات في ميناء الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات و”تفريغ الخزانات”.

وحذّرت شركة النفط الحكومية يوم السبت من “كارثة بيئية قد تحدث” في الميناء.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في أواخر نيسان حالة القوة القاهرة في الميناء وحذرت من أن “موجة مؤلمة من الإغلاقات” قد بدأت تضرب منشآتها بسبب المواجهة السياسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غارات إسرائيلية على قطاع غزة
الهدنة بين حركة الجهاد وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يهدد بوقف أي حوار مع روسيا!!
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة بقيمة "430 مليار دولار"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
الخبز
مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي