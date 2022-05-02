أسعار النفط تتراجع متأثرةً بمخاوف تباطؤ النمو في الصين

على الرغم من اعلان دول الاتحاد الاوروبي بينها المانيا عزمها حظر امدادات النفط الروسي، هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين متأثرة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23.3 دولار أو ثلاثة في المئة إلى 103.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 1236 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.41 دولار أو 3.2 في المئة إلى 101.28 دولار للبرميل.

وأُغلقت الأسواق في اليابان وبريطانيا والهند وجنوب شرق آسيا في عطلات رسمية اليوم الاثنين.

كما تراجعت الأسعار بعد نشر الصين بيانات يوم السبت أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ شباط 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19.

أمّا على صعيد الإمدادات، فقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان يوم الأحد أنها رفعت “مؤقتا” حالة القوة القاهرة واستأنفت العمليات في ميناء الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات و”تفريغ الخزانات”.

وحذّرت شركة النفط الحكومية يوم السبت من “كارثة بيئية قد تحدث” في الميناء.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في أواخر نيسان حالة القوة القاهرة في الميناء وحذرت من أن “موجة مؤلمة من الإغلاقات” قد بدأت تضرب منشآتها بسبب المواجهة السياسية.