متأثرة بأسعار النفط.. الاسهم الخليجية تغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض الثلاثاء، متأثرة بأسعار النفط وأرباح شركات جاءت أضعف من المتوقع، في حين عوض مؤشر أبوظبي الخسائر المبكرة.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة بعد أن قالت الإدارة الأمريكية إنها ستسحب كميات أكبر من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.22 بالمئة إلى 85.56 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر دبي 0.3 بالمئة عند الإغلاق منهيا مكاسب استمرت تسع جلسات متأثرا بخسائر في قطاعات المرافق والصناعة والاتصالات.

وانخفض سهم العربية للطيران 3.4 بالمئة، وهو أسوأ يوم له منذ أوائل مايو أيار الماضي، بعد أن سجلت شركة الطيران منخفض التكلفة انخفاضا نسبته 24 بالمئة في صافي أرباحها للربع الرابع.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع 0.25 بالمئة في الشركة العالمية القابضة قبل صدور الأرباح السنوية في وقت لاحق من اليوم.

وبعد انتهاء ساعات التداول، أعلنت الشركة نمو صافي أرباح العام بأكمله 175 بالمئة إلى 31.86 مليار درهم (8.68 مليار دولار).

وتراجع مؤشر السعودية 0.2 بالمئة متأثرا بخسائر في القطاع المالي وقطاع الرعاية الصحية.

وتراجع سهم البنك العربي الوطني 3.2 بالمئة بعد أن أخفق البنك في تحقيق تقديرات السوق لأرباح العام بأكمله عند 3.20 مليار ريال. وسجل صافي ربح بلغ 3.07 مليار ريال.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في مصر 1.3 بالمئة بفضل صعود سهم جهينه للصناعات الغذائية 7.7 بالمئة بعد أن عينت الشركة سيف الدين صفوان ثابت في منصبي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.