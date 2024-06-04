متأثرة بانخفاض أسهم الطاقة.. الأسهم الأوروبية تتراجع

تراجعت الأسهم الأوربية اليوم الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام الذي أثر بدوره على أسهم قطاع الطاقة، فيما عزف المستثمرون عن وضع رهانات كبيرة قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة، ليوقف بذلك صعودا استمر ثلاثة أيام متتالية.

وانخفض قطاع الطاقة 1.9 بالمئة ليبلغ أدنى مستوى في شهرين، متأثرا بتراجع أسعار النفط واحدا بالمئة إذ يشعر المستثمرون بالقلق بخصوص زيادة الإمدادات في وقت لاحق من هذا العام وسط مؤشرات على ضعف الطلب في الولايات المتحدة.

وساهم انخفاض سهم شركة بي.بي البريطانية العملاقة للطاقة 2.7 بالمئة ضمن خسائر القطاع بعد أن خفضت وكالة ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف الشركة الائتماني.

كما تراجع سهم أليانز 2.1 بالمئة بعد أن خفضت سيتي جروب توصيتها لسهم شركة التأمين الألمانية إلى “محايد” من “شراء”.

وعلى الجانب الآخر صعد سهم ميرسك 1.6 بالمئة بعد أن رفعت مجموعة الشحن الدنمركية توقعاتها لأرباح العام بأكمله على خلفية طلب قوي في سوق الحاويات.