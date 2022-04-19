متأثرًا بتوقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي.. النفط يهبط أكثر من 5%

تأثرت أسعار النفط بتصريحات صندوق النقد الدولي الذي خفّض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي وحذّر من ارتفاع التضخم.

وهبطت الأسعار أكثر من خمسة بالمئة في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف بشأن الطلب.

ويأتي هبوط الأسعار على الرغم من انخفاض في الإنتاج من مجموعة أوبك+ التي أنتجت 1.45 مليون برميل أقل من مستوياتها المستهدفة في آذار بينما بدأ الإنتاج الروسي يتراجع في أعقاب عقوبات فرضها الغرب، بحسب تقرير من تحالف المنتجين اطلعت عليه رويترز.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 5.8 دولار، أو 5.2 بالمئة، إلى 107.28 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 5.7 دولار، أو 5.28 بالمئة، إلى 102.50 دولار للبرميل.

الى ذلك، أشار مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي الى أن العالم يسير نحو عالم متعدد الأقطاب بصورة أكبر بالنظر إلى صعود الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، لكن الأمر سيكون كارثيا إذا انقسم الاقتصاد العالمي إلى أنظمة متنافسة بمعايير مختلفة.

وأبلغ “بيير-أوليفييه جورينشا” كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي الصحفيين، أنّ انتقالا منظمًا إلى عالم متعدد الأقطاب سيكون نتيجة مفضلة لأنه سيحافظ على مكاسب العولمة ويحميها.

وقال “أحد السيناريوهات هو أن يكون لدينا كتل منقسمة لا تتعامل كثيرا مع بعضها البعض ولها معايير مختلفة، وذلك سيكون كارثة على الاقتصاد العالمي”، مضيفًا أن هذه مخاطرة على المدى الطويل.