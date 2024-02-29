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متجاوزاً التوقعات.. نمو الناتج المحلي الإجمالي التركي 4.5% خلال 2023

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 29 - فبراير - 2024 11:22 صباحًا
تركيا

تركيا

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أظهرت بيانات الخميس أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.0 بالمئة أكثر من المتوقع في الربع الرابع، مع نمو العام بأكمله بنسبة 4.5 بالمئة إذ عوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في فبراير\شباط.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لا يزال ينمو بنسبة 1.0 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2023، وهو قريب جدا من توقعات برنامج الحكومة على المدى المتوسط البالغة 4.4 بالمئة. وكان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 3.5 بالمئة. ونما الاقتصاد بنسبة 5.5 بالمئة في عام 2022.

وأظهرت البيانات أيضا أنه تم تعديل النمو في الربع الثالث بالزيادة إلى 6.1 بالمئة من 5.9 بالمئة.

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