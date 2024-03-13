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متجاوزا أعلى أرقامه منذ 3 عقود.. التضخم في الأرجنتين

منذ 25 دقيقة
الأرجنتين

الأرجنتين

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أظهر تقرير صادر عن المعهد الأرجنتيني للإحصاء “Indec” أن التضخم في الأرجنتين تجاوز أعلى أرقامه منذ ثلاثة عقود.

ووفق المعهد فقد وصل مؤشر أسعار المستهلك “CPI” في الأرجنتين، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى 276.2%.

وتجاوز هذا الرقم نسبة 211.4% التي انتهى بها العام 2023، ونسبة 254.2% في كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق صحيفة “20 مينتوس” الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، ارتفعت أسعار المستهلك في فبراير/شباط بنسبة 13.2% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني؛ ما يدل على تباطؤ، إذ بلغ النمو المسجل في ديسمبر/كانون الأول 25.5%، وفي يناير/كانون الثاني 20.6%.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 11.9% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، 303.8% على أساس سنوي.

وتراكم التضخم في الأرجنتين بنسبة 36.6% في الشهرين الأولين من العام الجاري.

كما تراكمت أسعار المستهلك زيادة بنسبة 211.4% في الأرجنتين في عام 2023، ليصبح أعلى معدل سنوي منذ التضخم المفرط في عامي 1989و1990.

بينما في عام 2024، تشير أحدث التوقعات الخاصة التي يجمعها البنك المركزي شهريًّا إلى أن التضخم سيصل إلى 210.2% هذا العام، مع زيادات شهرية لا تقل عن 10% حتى مايو/أيار المقبل.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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