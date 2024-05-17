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متجاوزا التوقعات.. نمو الناتج الصناعي الصيني 6.7% خلال أبريل

منذ 54 دقيقة
علم الصين

علم الصين

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أظهرت بيانات نُشرت الجمعة أن الناتج الصناعي الصيني نما 6.7 بالمئة في أبريل\نيسان على أساس سنوي مقابل 4.5 بالمئة في مارس\آذار، وسط تسارع وتيرة تعافي قطاع التصنيع.

وجاءت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أعلى مما توقعه المحللون في استطلاع لرويترز بأن ينمو الناتج الصناعي بواقع 5.5 بالمئة.

وفي المقابل ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 2.3 بالمئة في أبريل نيسان متباطئة بعد زيادة بلغت 3.1 بالمئة في مارس آذار. وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 3.8 بالمئة.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 عن الفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاع 4.6 بالمئة.

وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل نيسان بعد انكماشها في الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.

وحددت الحكومة هدفا طموحا للنمو في 2024 عند حوالي خمسة بالمئة. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبدأت الصين الجمعة إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة تريليون يوان (138.17 مليار دولار) يتراوح أجلها بين 20 و50 عاما لجمع تمويل ستستخدمه في تحفيز قطاعات رئيسية باقتصادها المتعثر.

    المصدر :
  • رويترز

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