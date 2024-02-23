متحدثة: روسيا أمهلت والدة نافالني 3 ساعات بشأن قرار دفنه

قالت متحدثة باسم الراحل أليكسي نافالني، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط، إن السلطات الروسية أبلغت والدته أنه سيدفن في معسكر الاعتقال الذي توفي به ما لم توافق في غضون ثلاث ساعات على دفنه دون تشييع علني.

وتوفي نافالني، المعارض السياسي الأكثر شهرة للرئيس فلاديمير بوتين، فجأة قبل أسبوع في معسكر اعتقال في القطب الشمالي حيث كان يقضي أحكاما يصل مجموعها إلى أكثر من 30 عاما.

وتطالب والدته لودميلا (69 عاما) منذ أيام السلطات بتسليم جثته حتى يتسنى لأصدقائه وعائلته وأنصاره إلقاء نظرة الوداع عليه قبل الدفن.

وكتبت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني على منصة إكس “قبل ساعة، اتصل أحد المحققين بوالدة أليكسي وأعطاها مهلة. إما أن توافق في غضون ثلاث ساعات على جنازة سرية دون وداع علني، أو سيتم دفن أليكسي في معسكر الاعتقال”.

وقالت يارمش إن والدة نافالني ترفض وما زالت تطالب بتسليم جثته. ولم يصدر تعليق بعد من السلطات.