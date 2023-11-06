متحدث باسم البنتاعون: القوات الأميركية تعرضت لـ38 هجوماً في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بات رايدر أن القوات الأميركية تعرضت لـ38 هجوماً في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، مشيراً إلى إصابة 45 جندياً وموظفاً لإصابات طفيفة.

وعن الغواصة أوهايو التي وصلت مؤخراً إلى الشرق الأوسط، فأوضح أنها موجودة الآن في منطقة عمليات الأسطول الخامس لتقديم المزيد من الدعم لجهود الردع التي تبذلها واشنطن في المنطقة.

إلى ذلك أكد رايدر أن أعداد الضحايا بين المدنيين في غزة بالآلاف، مشيراً إلى أن البنتاغون يركز في مناقشاته مع الإسرائيليين وغيرهم في المنطقة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال إنهم يتواصلون مع الإسرائيليين حول العمليات التي يقومون بها، لكنهم لا يضعون شروطاً على استخدام إسرائيل للأسلحة التي يقدمونها.

ورفعت الولايات المتحدة جهوزيتها العسكرية، ودفعت بمزيد من أنظمة الدفاع الجوية إلى الشرق الأوسط.

يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة تجاوزت عشرة آلاف، معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم في قصف إسرائيلي مستمر ردا على هجوم مباغت شنته حركة حماس على البلدات الحدودية في إسرائيل.

وترفض إسرائيل الاستجابة للنداءات المتزايدة لالتزام هدنة إنسانية.