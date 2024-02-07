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متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: المسؤولون "يدرسون باهتمام" مقترح الهدنة

منذ 26 ثانية
نتنياهو خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية

نتنياهو خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية

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قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن المسؤولين “يدرسون باهتمام” اقتراح هدنة جديدة في غزة قدمه المفاوضون القطريون.

وأضاف المتحدث آفي هيمان للصحفيين، مكررا بيانا صدر مساء الثلاثاء “تلقينا تحديثا عن الأمر، تلقينا إخطارا من المفاوضين القطريين. إنا ندرسه. الموساد يدرس باهتمام ما تم تقديمه لنا”.

وطالبت حركة حماس، بحسب مسودة وثيقة الرد على مقترح الهدنة، بإصلاح المستشفيات والمخيمات وخروج القوات الإسرائيلية من غزة.
واقترحت حماس، في مسودة الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية.

كما اقترحت حماس “إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام”.كما اقترحت، في ردها على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، مرحلة أولى مدتها 45 يوما لتبادل الأسرى والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين لديها من غير العسكريين وتسليم المساعدات.

أما في المرحلة الثانية، بحسب المسودة، فاقترحت حماس أن يتم فيها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وبحسب مسودة الوثيقة، اقترحت حماس مرحلة ثالثة مدتها 45 يوما يتم فيها تبادل الرفات والجثث.

    المصدر :
  • رويترز

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