متحدث عسكري: الفلبين لا تثير صراعا في بحر الصين الجنوبي

قال متحدث عسكري فلبيني الثلاثاء إن البلاد لا تثير صراعا في بحر الصين الجنوبي، وذلك ردا على اتهامات صينية لمانيلا بالتعدي على أراض تقول بكين إنها تابعة لها.

وقال المتحدث ميدل أجيلار لمحطة بي.تي.في التلفزيونية الرسمية “الفلبين لا تثير صراعا. إننا نتبع القانون الدولي ونطبق فقط قانوننا المحلي، بما يعني أن لدينا حقوقا سيادية حتى حدود مياهنا الإقليمية ومنطقتنا الاقتصادية الخالصة”.

تأتي التعليقات بعد يوم من مقال بصحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم جاء فيه أن الفلبين تعتمد على الدعم الأمريكي لاستفزاز الصين بشكل مستمر من خلال اتباع سلوك “خطير للغاية” يلحق ضررا بالغا بالسلام والاستقرار الإقليميين.

وأشار أجيلار إلى أن الفلبين لا تقوم بأنشطة من شأنها تعريض السفن والبحارة للخطر، واتهم في المقابل الصين بإجراء مناورات خطيرة تؤدي في بعض الأحيان إلى صدامات في البحر.

وتابع “إنهم هم من يرتكبون كل الانتهاكات”.

وتصاعدت التوترات بين مانيلا وبكين خلال الأشهر الماضية وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن سلسلة من الاحتكاكات البحرية، بما في ذلك اتهامات بأن الصين صدمت سفينة تقل قائد الجيش الفلبيني هذا الشهر.

وقالت السفارة الصينية في مانيلا الثلاثاء إن الفلبين تسبب توترات من خلال إرسال مواد بناء لسفينة تابعة لها راسية عند جزيرة سكند توماس شول.

ونقلت السفارة عن وزارة الخارجية الصينية أن “الفلبين، مدعومة بمساندة خارجية، تجاهلت حسن النية وضبط النفس اللذين تبديهما الصين”.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا بما يشمل ما يسمى بخط القطاعات التسعة الذي يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى لها مطالب بالسيادة في المنطقة، وهي الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام.

وأبطل حكم صدر عن محكمة تحكيم عام 2016 ما تقوله الصين بشأن تبعية المياه الاستراتيجية لها، وهو ما لم تعترف به بكين.