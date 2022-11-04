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متحدث يإسم اردوغان: أمريكا قد توافق على بيع طائرات إف-16

منذ ساعة واحدة
طائرات إف-16

طائرات إف-16

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قال المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان إن عملية الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف -16 لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تسير على ما يرام وقد تكتمل في غضون شهرين.

وقدمت تركيا طلبا إلى الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول 2021، لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية لتحديث قوتها الجوية بعد فشل شراء طائرات إف-35.

ونقلت محطة “سي.إن.إن ترك” عن إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان قوله في مقابلة مساء أمس الخميس 3\11\2022، إن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهودا صادقة بشأن هذه القضية.

ونقلت المحطة عن كالين قوله ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستبيع طائرات إف-16 لتركيا، “ليس من السهل إعطاء توقعات واضحة لكن يبدو أن هناك احتمالا كبيرا لاستكمال العملية في الشهر أو الشهرين المقبلين.”

وأضاف “عندما يحدث هذا ستحل مشكلة إف-16، كلا من مسألة التحديث وشراء طائرة إف-16 جديدة سيجري حلها”.

وفي سبتمبر\أيلول، قال أردوغان إنه تلقى ردود فعل “إيجابية” من عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي التقى يهما في نيويورك بخصوص دعمهما المحتمل لعملية البيع.

وساد الفتور تجاه تركيا في الكونجرس الأمريكي على مدى السنوات القليلة الماضية بعد أن حصلت أنقرة على أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، مما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية واستبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.

    المصدر :
  • رويترز

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