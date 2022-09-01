مترجم غورباتشوف: كان يشعر بالصدمة والحيرة أمام الصراع في أوكرانيا

قال مترجم آخر زعيم للاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف الخميس إن الزعيم الراحل كان يشعر بالصدمة والحيرة أمام الصراع في أوكرانيا في الأشهر الأخيرة قبل وفاته، وإن حالته النفسية ساءت بشدة في السنوات الأخيرة بسبب تدهور العلاقات بين موسكو وكييف.

وقال بافل بالاتشينكو، الذي عمل مع الرئيس السوفيتي الراحل لمدة 37 عاما وكان بجانبه في العديد من القمم الأمريكية السوفيتية، إنه تحدث إلى غورباتشوف قبل بضعة أسابيع عبر الهاتف وأشار إلى أنه وآخرين شعروا بدهشة بالغة إزاء الصدمة التي تسببت فيها الأحداث في أوكرانيا للزعيم الراحل.

وقال بالاتشينكو لرويترز في مقابلة “ليست العملية “العسكرية الخاصة” فحسب التي بدأت في 24 فبراير شباط، ولكن تدهور العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بالكامل على مدى السنوات الماضية، كان بمثابة ضربة قوية له لقد سحقته حقا عاطفيا ونفسيا”.

وأضاف “لقد كان واضحا لنا في محادثاتنا معه أنه أصيب بالصدمة والجزع لما كان يحدث “بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في فبراير شباط” لأسباب كثيرة.

ومضى قائلا “لم يكن جورباتشوف يؤمن فقط بالتقارب بين الشعبين الروسي والأوكراني، بل كان يعتقد أن الأمتين مترابطتان على نحو وثيق”.