“متروحش يابا”.. فيديو مؤثر لوداع فلسطيني استشهد والده في غزة

فيديو مؤثر تداوله نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة وداع شاب فلسطيني لوالده الذي استشهد بعد استهداف منزلهما في القصف الإسرائيلي على غزة.

وظهر الفتى في أحد المقاطع يبكي ويصرخ بصوت عال، في مشهد مؤثر، حيث كان يردد “متروحش يابا، لا يا بويا، أمانة لا، أمانة صحوني من الحلم، يابا يا حبيبي، أبويا راح”.



وكتب أحد النشطاء الصحفيين الذين صوروا المشهد “كان أبوه وصديقه وحبيبه وكل شيء لأنه ابنه الوحيد” ونشره على صفحته بموقع إنستغرام.

ويظهر في الفيديو تأثر الشاب الشديد وانهياره بسبب فقدان والده، حيث أنه لم يحتمل مشهد رؤيته محمولا على نقالة.