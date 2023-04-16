مترو الأنفاق في بكين يلغي الزامية الكمامات

أفادت وسائل إعلام صينية الأحد أن مترو الأنفاق في بكين ألغى إلزام الركاب بوضع الكمامات وذلك بعد أيام من تصريح خبير صحة صيني بأن فيروس كوفيد-19 لم يعد خطيرا على البشر.

ووفقا لوسائل إعلام حكومية يأتي الإلغاء في إطار إجراءات أشمل اتخذتها الصين التي قالت الأسبوع الماضي إن وضع الكمامات لم يعد إلزاميا في وسائل النقل العام.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تخفيف القواعد، وقال أحد المستخدمين على تطبيق التجارة الإلكترونية الاجتماعي الصيني الشهير (شياو هونغ شو) “يبدو الأمر كما لو أن حقبة قد ولت”.

وذكرت صحيفة بكين ديلي أن العاملين بمحطة مترو أنفاق في بكين أزالوا لافتات تذكر الناس بوضع الكمامات.

وقال وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الوباء يقترب من نهايته بناء على بيانات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصين، التي ألغت قواعد مكافحة كوفيد الصارمة في ديسمبر\كانون الأول، إن أحدث البيانات الرسمية تشير إلى أن معدل الإصابات بكوفيد ارتفع بشكل طفيف في أوائل أبريل\نيسان، وفقا لصحيفة جلوبال تايمز.

ومع ذلك، استبعد إخصائيون في الجهاز التنفسي أن تتعرض الصين لموجة كبيرة أخرى من الإصابات على مستوى البلاد.

وعبر بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم إزاء تخفيف القواعد الخاصة بوضع الكمامات، وقالوا إن الفيروس لا يزال يشكل تهديدا.