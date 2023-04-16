الأحد 25 رمضان 1444 ﻫ - 16 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مترو الأنفاق في بكين يلغي الزامية الكمامات

منذ 10 دقائق
انتشار كورونا في الصين

انتشار كورونا في الصين

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام صينية الأحد أن مترو الأنفاق في بكين ألغى إلزام الركاب بوضع الكمامات وذلك بعد أيام من تصريح خبير صحة صيني بأن فيروس كوفيد-19 لم يعد خطيرا على البشر.

ووفقا لوسائل إعلام حكومية يأتي الإلغاء في إطار إجراءات أشمل اتخذتها الصين التي قالت الأسبوع الماضي إن وضع الكمامات لم يعد إلزاميا في وسائل النقل العام.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تخفيف القواعد، وقال أحد المستخدمين على تطبيق التجارة الإلكترونية الاجتماعي الصيني الشهير (شياو هونغ شو) “يبدو الأمر كما لو أن حقبة قد ولت”.

وذكرت صحيفة بكين ديلي أن العاملين بمحطة مترو أنفاق في بكين أزالوا لافتات تذكر الناس بوضع الكمامات.

وقال وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الوباء يقترب من نهايته بناء على بيانات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصين، التي ألغت قواعد مكافحة كوفيد الصارمة في ديسمبر\كانون الأول، إن أحدث البيانات الرسمية تشير إلى أن معدل الإصابات بكوفيد ارتفع بشكل طفيف في أوائل أبريل\نيسان، وفقا لصحيفة جلوبال تايمز.

ومع ذلك، استبعد إخصائيون في الجهاز التنفسي أن تتعرض الصين لموجة كبيرة أخرى من الإصابات على مستوى البلاد.

وعبر بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم إزاء تخفيف القواعد الخاصة بوضع الكمامات، وقالوا إن الفيروس لا يزال يشكل تهديدا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث
الامم المتحدة تحذر من تدهور الاوضاع الانسانية في السودان
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تطلق "أعيرة تحذيرية" على قارب من كوريا الشمالية
مجموعة الدول السبع
مجموعة السبع تتعهد بإنهاء أي تلوث بلاستيكي بحلول العام 2040

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
أمر "ماليّ" خطير يحضر للبنان!
مؤشر قياس الزلازل
هزتان جديدتان في لبنان.. كيف نتصرف قبل الهزات وخلالها وبعدها؟
حادث سير "مروّع" في دير الزهراني
صور.. مقتل طبيب جراء حادث سير "مروّع" في دير الزهراني