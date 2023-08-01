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متشددون يذبحون 10 مزارعين في نيجيريا

منذ دقيقتين
نيجيريا- أرشيفية

نيجيريا- أرشيفية

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قال سكان بقرية في ولاية بورنو بشمال نيجيريا إن متشددين إسلاميين قطعوا رؤوس ما لا يقل عن عشرة مزارعين بعد مهاجمة مزارعهم.

وقتل متشددون الأسبوع الماضي 25 شخصا على الأقل وأصابوا آخرين في هجمات على قريتين في ولاية بورنو حيث تنشط جماعات متشددة وتشيع أعمال العنف.

وقال أبو بكر ماستا، وهو مزارع نجا من الهجوم، إن متشددين مسلحين هاجموا مزارعهم في قرية كاوري بمنطقة كوندوجا بولاية بورنو أمس الاثنين وهم على ظهور دراجات نارية.

واتهم سكان جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة بتنفيذ الهجوم.

كما تنشط في ولاية بورنو أيضا جماعة الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة على الفور على مكالمات لتأكيد مقتل المزارعين.

    المصدر :
  • رويترز

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