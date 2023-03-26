متظاهرون إسرائيليون يحاولون اقتحام منزل بن غفير

قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال عددًا من المحتجين على قانون إصلاح القضاء في إسرائيل، بعدما حاولوا اقتحام منزل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وبحسب بيان صادر عن مكتب بن غفير، وصلت مجموعة من المتظاهرين إلى مستوطنة “كريات أربع”، ونظموا احتجاجًا على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي أمام منزل الوزير المؤيد للخطة.

وأفاد مكتب الوزير بأن الشرطة ألقت القبض على اثنين من المتظاهرين حاولا اقتحام منزل بن غفير خلال المظاهرة، وفق موقع “مكور ريشون” العبري.

وأكد المكتب أن المتظاهرين اليساريين وصلوا في حافلات إلى مدخل مستوطنة “كريات أربع” للتظاهر ضد الإصلاح القانوني أمام منزل وزير الأمن القومي حيث حاولوا الدخول للمنزل قبل أن يتم اعتقال عدد منهم.

وقال بن غفير: “يجب تمرير خطة الإصلاح القانوني؛ لأن هذا هو حق دولة إسرائيل وهذا ما اختارته غالبية الشعب في الانتخابات الديمقراطية”.

وتابع: “سأحمي حق المتظاهرين في ممارسة حرية التعبير، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال قبول المشاهد الخطيرة التي شهدتها الأشهر الماضية خلال التظاهرات”.

وأضاف بن غفير معلقًا على الحادثة: “الاعتداء على الوزراء، وحصار منازل الشخصيات العامة، والتخريب وقطع الطرق الرئيسية عنف خطير ويجب وقفه قبل فوات الأوان”.