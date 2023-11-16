الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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متظاهرون ضد الحرب على غزة يغلقون جسرا رئيسيا في سان فرانسيسكو

منذ 33 دقيقة
متظاهرون ضد الحرب على غزة يغلقون جسرا رئيسيا في سان فرانسيسكو

متظاهرون ضد الحرب على غزة يغلقون جسرا رئيسيا في سان فرانسيسكو

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أغلق متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جسر خليج سان فرانسيسكو (باي بريدج)، وهو طريق رئيسي يسلكه الركاب إلى المدينة التي تستضيف منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك).

وقال المنظمون إن 200 شخص شاركوا في المظاهرة التي دعت أيضا إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. وبدأت الشرطة في تنفيذ اعتقالات بعدما أصدرت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أمرا بتفريق المجموعة المحتشدة، حسبما ورد في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذرت خدمات الطوارئ المحلية من توقف المرور خلال ساعة الذروة الصباحية على الجسر الذي يربط أوكلاند ومدنا أخرى في شرق الخليج بسان فرانسيسكو.

وشاركت في المظاهرة عدة مجموعات منها حركة الشباب الفلسطيني وحركة التضامن الفلسطيني في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وأظهرت منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين مقيدين ببعضهم البعض وسط مركبات مزينة بلافتات كتب عليها “فلسطين حرة” وأشياء أخرى.

وبدا عدة متظاهرين مستلقين على الأسفلت وقد غطوا أجسادهم بأغطية بيضاء.

    المصدر :
  • رويترز

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