متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين اعتصموا في جامعة أمستردام خلال الليل

ذكرت وسائل إعلام محلية في هولندا أن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين قضوا الليلة معتصمين في أحد مواقع جامعة أمستردام، بعد يوم من اشتباكات بين متظاهرين من الطلاب والشرطة في العاصمة الهولندية.

وقالت الشرطة في بيان إن جامعة أمستردام لم تطلب منهم وقف الاحتجاج على عكس ما حدث مساء يوم الاثنين عندما فضت شرطة مكافحة الشغب مخيم اعتصام في الجامعة بالقوة.

وقالت جامعة أمستردام في بيان بعد منتصف الليل بوقت قصير إنها ترغب في التوصل إلى حل مع الطلبة الذين يتظاهرون فيها منذ يوم الاثنين مضيفة أن الاحتجاج “تسبب في إلحاق أضرار كبيرة” بمبانيها.

وستبقي الجامعة عدة مواقع مغلقة اليوم الأربعاء بسبب الاحتجاجات.

وقالت جامعة أوتريخت، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي أمستردام، في بيان إن الشرطة المحلية أنهت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مكتبة الجامعة.