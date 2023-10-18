الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متظاهرون مناصرون للفلسطينيين يحثون المحكمة الجنائية في لاهاي على التحرك

منذ 50 دقيقة
متظاهرون مناصرون للفلسطينيين

متظاهرون مناصرون للفلسطينيين

A A A
طباعة المقال

احتشد عدة مئات من المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا اليوم الأربعاء لحث المحكمة والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراء ضد ما وصفوها بالإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وبدأ القتال في السابع من أكتوبر تشرين الأول حينما نفذت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما مباغتا على إسرائيل في إطار هدفها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وترد إسرائيل منذ تنفيذ الهجوم بقصف غزة ويُقدر أن 1400 إسرائيلي وثلاثة آلاف فلسطيني استشهدوا حتى الآن.

وتحقق المحكمة في احتمال ارتكاب مقاومي حماس في إسرائيل وإسرائيليين في قطاع غزة جرائم مروعة منذ 2014، ويشمل التحقيق أيضا الصراع الحالي.

وقال رأفت الكيالي (50 عاما) “نحن ضد قتل أي (طرف)، لكن حينما يتعلق الأمر بغزة، فدائما ما يغض العالم الطرف. أتينا إلى هنا لنقول طفح الكيل”، مضيفا أنه قدم إلى مقر المحكمة للاحتجاج لأنه مؤمن بالقانون الدولي.

وحمل متظاهرون لافتات مكتوب عليها “العدالة لفلسطين – أوقفوا الإبادة الجماعية” و “كم طفلا سيموت حتى تُحاسب إسرائيل؟”.

وقال كريم خان المدعي العام للجنائية الدولية لرويترز الأسبوع الماضي إن المحكمة لديها اختصاص قضائي لنظر فظائع الحرب المحتملة التي ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل وإسرائيليون في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل ليست دولة عضوا فيها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية تشتبك مع متظاهرين بالقرب من سفارة إسرائيل
مظاهرات في أوروبا دعما لغزة - أرشيفية
طوفان الأقصى
متظاهرون في الشرق الأوسط يتضامنون مع غزة.. وأوروبا تكثف الأمن
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة بمخاوف الصراع في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

علما تركيا وإسرائيل
سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
جندي من الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان
علم حزب الله
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. دعوة من "حزب الله"!