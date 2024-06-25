متعاملون: أقل عرض تلقته مصر في ممارسة قمح بلغ 227 دولارا للطن

قال متعاملون إن أقل عرض على أساس التسليم على ظهر السفينة تلقته مصر اليوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو 2024، في ممارسة قمح بلغ 227 دولارا للطن لشراء 60 ألف طن من القمح الروسي.

وتقدمت بالعرض شركة (أولام).

وفي مارس الماضي، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ومتعاملون، إن الهيئة اشترت 110 آلاف طن من القمح في ممارسة دولية. وقالوا إن الكمية عبارة عن 50 ألف طن من القمح البلغاري، و60 ألفا من القمح الروماني.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن مصر تستهدف شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم توريد القمح 2024.

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.