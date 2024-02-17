متعاملون أوروبيون: الأردن يطرح مناقصة لشراء نحو 120 ألف طن من علف الشعير

أعلن متعاملون أوروبيون اليوم السبت أن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن طرح مناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من علف الشعير.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز نقلا عن متعاملين أوروبيين؛ فإن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو 21 فبراير /شباط الجاري.

وتطلب المناقصة التوريد في سلسلة من الشحنات يمكن أن تتراوح بين 50 ألف إلى 60 ألف طن، وإرسالها بين الأول والخامس عشر من أبريل نيسان، و16 إلى 30 أبريل، ومن الأول إلى الخامس عشر من مايو أيار وبين 16 و31 مايو.

وكان من المتوقع طرح مناقصة جديدة بعد أن اشترى الأردن 60 ألف طن في مناقصة سابقة سعت لشراء 120 ألف طن من الشعير الأسبوع الماضي.