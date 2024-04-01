متعاملون لرويترز: هيئة السلع التموينية المصرية اشترت 150 ألف طن من السكر

قال متعاملون لرويترز اليوم الاثنين إنه يعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت 150 ألف طن من السكر الخام في ممارسة.

وقالت الهيئة إنها لا تزال تراجع العروض اليوم الاثنين، فيما أشار المتعاملون إلى أنه من المتوقع إجراء المزيد من عمليات الشراء.

وبحسب متعاملين، عرضت شركات فيتيرا وإل.دي.سي وكوفكو 554 دولارا لكمية 50 ألف كيلو من السكر شاملا تكلفة النقل والتأمين.

ومددت الهيئة الأسبوع الماضي الموعد النهائي لتقديم العروض في أحدث ممارسة لشراء 50 ألف طن من سكر القصب الخام حتى 30 مارس آذار بدلا من الموعد النهائي السابق في 23 مارس آذار.

وطرحت الهيئة الممارسة لشراء السكر لأي منشأ لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية.

وقالت الهيئة إن صلاحية العروض تستمر حتى الأول من أبريل نيسان. وطلبت من الموردين تقديم عروض الدفع بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي عند الاطلاع شاملة تكلفة النقل والتأمين.