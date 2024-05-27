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متعاملون: مصر تشتري السكر الخام بسعر 469.50 دولار للطن

منذ ساعتين
وزارة التموين والتجارة المصرية

وزارة التموين والتجارة المصرية

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قال متعاملون لرويترز اليوم الاثنين إن السعر الذي اشترت به الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر 250 ألف طن من السكر الخام يوم السبت في ممارسة دولية هو 469.50 دولار للطن دون تكلفة الشحن والتأمين.

وأعلنت وزارة التموين يوم السبت عملية الشراء لكنها لم تفصح عن السعر.

وقال المتعاملون إن كمية السكر تم شراؤها على خمس شحنات حجم كل منها 50 ألف طن.

وأضافوا أن شحنة مقررة للوصول في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر أيلول اشترتها الهيئة من تيريوس وأخرى للوصول بين الأول و15 أكتوبر تشرين الأول من دريفوس.

وذكروا أن شحنات مطلوبة للوصول في الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر تشرين الأول اشترتها الهيئة من فيتيرا ودريفوس وكوفكو.

وتعكس الأنباء ذلك تقديرات المتعاملين ومن الممكن ورود المزيد من التقديرات للأسعار والكميات في وقت لاحق.

    المصدر :
  • رويترز

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