متمردون في ميانمار يسيطرون على بلدة مهمة بالقرب من الحدود مع الصين

قال تحالف متمردين والمجلس العسكري في ميانمار إن التحالف سيطر على بلدة مهمة على الحدود الشمالية المضطربة للبلاد مع الصين بعد قتال عنيف استمر لأسابيع مع قوات المجلس العسكري.

وأعلن تحالف الإخوان الثلاثة أمس الجمعة 5\1\2024 أنه سيطر على بلدة لاوكاي بعد استسلام مقر الجيش بها.

ويشكل سقوط لاوكاي أحدث انتصار للمتمردين في هجوم ساحق بدأ في أكتوبر\تشرين الأول وصار أكبر تهديد للحكومة العسكرية منذ استيلائها على السلطة في انقلاب عام 2021.

وقال المتمردون في بيان “صارت منطقة كوكانج (لاوكاي) بالكامل أرضا بلا وجود لمجلس ميانمار العسكري”.

كما صرح المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون لوسائل إعلام السبت بأن الجيش قرر الاستسلام بعد “دراسة كبيرة”.

ويضم التحالف ثلاث جماعات لها خبرة قتالية واسعة، وهي جيش التحالف الوطني الديمقراطي في ميانمار والجيش الوطني لتحرير تانج وجيش أراكان.

وتصاعد الصراع المسلح بين الجيش والجماعات المتمردة في شمال ميانمار منذ أواخر أكتوبر\تشرين الأول. ودعت الصين المجاورة، التي سهلت الحوار بين الجانبين، إلى وقف إطلاق النار.

وتشتهر لاوكاي، عاصمة منطقة كوكانج المضطربة في ميانمار، بأنها مركز لألعاب القمار وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وتزايدت خيبة أمل الصين، وهي حليف رئيسي للمجلس العسكري ولها علاقات وثيقة مع بعض الجماعات العرقية الصينية على طول الحدود، في الأشهر القليلة الماضية بسبب عدم تحرك المجلس العسكري في ميانمار لإغلاق مراكز الاحتيال.