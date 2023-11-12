متمردو ميانمار يعلنون مسؤوليتهم عن إسقاط طائرة مقاتلة

أعلن الجيش في ميانمار وجماعة متمردة تحطم طائرة مقاتلة خلال اشتباكات بين الجانبين، في ضربة أخرى للمجلس العسكري الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ انقلاب عام 2021.

وسقطت الطائرة فوق ولاية كاياه في شرق ميانمار بالقرب من الحدود مع تايلاند أمس السبت خلال قتال بين الجيش وقوات الدفاع عن قوميات كاريني، التي قالت إنها أسقطت الطائرة.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون في تصريحات لقناة إم.آر.تي.في التلفزيونية التي تديرها الدولة إن الطائرة تحطمت بسبب مشكلة فنية وإن الطيارين خرجا منها بأمان واتصلا بالجيش.

وتأتي الواقعة في الوقت الذي يقاتل فيه جيش ميانمار قوات المعارضة على جبهات متعددة، بينما تشن قوات الأقليات العرقية وميليشيات مناهضة للمجلس العسكري تمردا يقول محللون أمنيون إنه يُنفذ بمستوى غير مسبوق من التنسيق.

وقال الرئيس الذي عينه الجيش الأسبوع الماضي إن ميانمار معرضة لخطر التفكك بسبب فشلها في التعامل مع التمرد بصورة فعالة.