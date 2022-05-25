متهم بارتكاب جرائم حرب.. هولندا تعتقل عضواً في مليشيا موالية لنظام الأسد

أعلن مكتب المدعي العام في هولندا ، أمس الثلاثاء أن الشرطة ألقت القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عندما كان عضوا في فصيل موال للجيش النظامي في سوريا. كذلك، يشتبه في انضمامه إلى منظمة هدفها ارتكاب جرائم دولية.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به سيمثل أمام قاضي التحقيق في لاهاي الجمعة، وقال فريق الجرائم الدولية في بيان، إن المشتبه به يعيش في هولندا منذ العام 2020، بعد أن تقدم بطلب للحصول على اللجوء هناك، في حين تلقى جهاز التحقيق الجنائي الهولندي، نهاية 2020، معلومات تشير إلى أن الرجل كان عضواً في ميليشيا سورية بارزة، قاتلت إلى جانب نظام الأسد.

كذلك، يشتبه في أنه كان عضوا في ميليشيا لواء القدس الموالية للنظام السوري التي أسست في المخيم والتي تعمل بتعاون وثيق مع الاستخبارات السورية والقوات المسلحة الروسية، وفق بيان مكتب المدعي العام.

وأضاف أن الرجل شارك في اعتقال اتسم بالعنف لمواطن سوري تعرض بعد ذلك للتعذيب في سجن تديره مخابرات القوات الجوية السورية.

وأوضح البيان أن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، سيمثل أمام قاضي التحقيق في محكمة لاهاي الجمعة. وأشار البيان إلى أن المشتبه به (34 عاما) ولد في مخيّم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب حلب، مضيفا أنه لم يتم تحديد جنسيته بعد.

وهذه عملية التوقيف الأولى في هولندا لمقاتل موال للنظام يشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، على ما أعلن مكتب المدعي العام الهولندي.

وأدانت محاكم هولندية من قبل عددا من السوريين بجرائم حرب لكنهم كانوا أعضاء في المعارضة وجماعات إسلامية في سوريا.

ويجري نظر مثل تلك القضايا في هولندا بموجب مبادئ “الاختصاص القضائي العالمي” التي تتيح الملاحقة القضائية في الخارج لجرائم الحرب المشتبه بها أو الجرائم المحتملة ضد الإنسانية إذا لم تتسن إقامة المحاكمة في البلد الذي يُعتقد أنها ارتُكبت فيه.

ووفقا لمبادئ “الاختصاص القضائي العالمي” أصدر القضاء الألماني بداية العام الحالي حكما بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق في المخابرات السورية بعد إدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، في قرار وصف بانه “تاريخي”، والثاني من نوعه في العالم بعد حكم صدر من نفس المحاكمة بإدانة صف ضابط آخر من المخابرات السورية في شباط/فبراير 2021.