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متهم بالضلوع في اغتيال رئيس هايتي السابق "يقر بذنبه"

منذ 5 دقائق
قوات الأمن في هايتي (أرشيفية)

قوات الأمن في هايتي (أرشيفية)

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أظهرت وثائق قضائية أن المواطن الهايتي التشيلي رودولف خار أقر (الجمعة 24-3-2023) بذنبه أمام قاض أمريكي في ثلاثة اتهامات تتضمن دوره في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس الذي لقي حتفه في يوليو تموز 2021 في منزله.

وخار واحد من 11 متهما في القضية من بينهم رجال أعمال متهمون بالمساعدة في الحصول على مركبات وأسلحة من فلوريدا وجنود كولومبيون سابقون متهمون باغتيال مويس في غرفة نومه.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن خار متهم بالمساعدة في توريد أسلحة لكولومبيين مكثوا أيضا في منزل خاضع لسيطرته وبمساعدتهم في أثناء الاختباء من السلطات الهايتية.

وأُلقي القبض عليه في يناير كانون الثاني 2022 في جمهورية الدومينيكان التي تتقاسم جزيرة هيسبانيولا مع هايتي.

وأظهرت وثائق قضائية أن الحكم على خار الذي قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة تقرر إصداره في الثاني من يونيو حزيران في ميامي.

وترك اغتيال مويس فراغا سياسيا في الدولة الكاريبية وعزز جرأة العصابات ذات النفوذ التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد ويفاقم قتالها أزمة إنسانية شردت 160 ألف شخص على الأقل.

ورفض محامي خار التعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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