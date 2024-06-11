"مثير للقلق".. غوتيريش يحذر من اعتقال موظفي الأمم المتحدة

بعد تأكيد الأمم المتحدة احتجاز ميليشيا الحوثي 11 شخصا من الموظفين التابعين لها في اليمن، طالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإطلاق سراح جميع الموظفين.

وحذر غوتيريش من أن اعتقال موظفي الأمم المتحدة “مثير للقلق ويثير مخاوف بشأن التزام الحوثيين بحل الصراع في اليمن”.

من جانبها أعلنت جماعة الحوثي أمس الاثنين أنها ألقت القبض على شبكة تجسس أميركية-إسرائيلية.

وقال عبد الحكيم هاشم رئيس جهاز الأمن التابع للجماعة في بيان إن الشبكة المقبوض عليها مرتبطة بشكل مباشر بوكالة المخابرات المركزية الأميركية.

ويوم الجمعة الماضي، أكد مصدر إعلامي مسؤول في مكتب منسقية الأمم المتحدة في اليمن أن جماعة الحوثي تشن حملة اعتقالات واسعة بحق موظفي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في محافظات صنعاء والحديدة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.

فيما قال المصدر إن عددا من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات أخرى اختطفتهم جماعة الحوثي منذ الخميس الماضي بينهم موظفون يمنيون ذكور وإناث، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.

وأضاف أن موظفي منظمات الأمم المتحدة تعرضوا لعمليات الاختطاف منذ أيام لكن حملة الملاحقة الحوثية للموظفين زادت منذ الخميس الماضي.

يذكر أن العاملين في المجال الإغاثي يواجهون صعوبات جمّة في اليمن، حيث تسبّب النزاع المستمر منذ زهاء عشرة أعوام بين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة، والحكومة المعترف بها دولياً بأزمة إنسانية تعدّ من الأكثر حدة في العالم.

فقد تعرّض العديد من هؤلاء للقتل أو الخطف خلال النزاع، ما دفع منظمات دولية إلى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.

والعام الماضي، أعلنت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) تعليق عملياتها لعشرة أيام في شمال اليمن بعد مقتل أحد العاملين معها أثناء احتجازه في صنعاء.

كذلك في تموز/يوليو 2023، قتل موظّف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إطلاق نار بمحافظة تعز.

وتتهم منظمات حقوقية جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وغيرها من المحافظات بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت مئات المدنيين منذ بدء النزاع في العام 2014.