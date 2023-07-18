الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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مجال الطاقة يُوسّع أفق التعاون بين السعوديّة وتركيا

منذ 3 دقائق
مجال الطاقة في السعودية

مجال الطاقة في السعودية

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أعلنت وكالة الأنباء السعودية، أنّ المملكة وتركيا وقعتا اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، شملت التعاون في إنتاج المنتجات البترولية المكررة وتسويقها وتوزيعها وتجارتها.

وأضافت أنّ المذكرة شملت أيضًا التعاون في إنتاج البتروكيميائيات، وفي مجال استدامة الطلب على البترول ومجال تصدير الكهرباء وتوريدها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصل إلى المملكة في وقت سابق من أمس، في مستهل جولة خليجية يعلق عليها “آمالا كبيرة” لجذب الاستثمارات والتمويل بغية تحفيف الضغط على الميزانية وتقليل التضخم المزمن والتغلب على ضعف العملة.

ومن المقرر أن يختتم أردوغان جولته الخليجية، والتي تشمل أيضًا قطر والإمارات، في 19 يوليو/ تموز.

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