مجدداً.. إيان يتحول إلى إعصار ويقترب من ولايتي نورث وساوث كارولاينا

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في أحدث تقرير له (الخميس 29-9-2022)، إن العاصفة إيان اشتدت لتتحول إلى إعصار مرة أخرى، ومن المتوقع أن يقترب من ساحل ساوث كارولاينا غدا الجمعة.

ويبعد إيان نحو 540 كيلومترا جنوب وجنوب غربي كيب فير بولاية نورث كارولاينا وتصاحبه رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المركز الذي يتخذ من ميامي مقرا له “قد يرتفع مستوى إيان قليلا قبل وصوله إلى اليابسة غدا، ومن المتوقع أن يضعف بسرعة فوق جنوب شرق الولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الجمعة إلى السبت”.

يشار إلى أن الإعصار إيان كان قد ضرب ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية الأربعاء، ليضربها بعواصف عاتية وأمطار غزيرة فيما قد تكون إحدى أقوى العواصف التي تضرب الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن حالة الطوارئ لفلوريدا، وطلب من وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث وتقديم المساعدة المطلوبة لحماية الأرواح والممتلكات.