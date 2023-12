مجدداً الصين إلى الواجهة بعد انتشار مرض غامض.. والسلطة: لا داعي للقلق

أكدت وزارة الخارجية الصينية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن السفر والسياحة وممارسة الأعمال التجارية آمنة بعد انتشار تقارير إعلامية بزيادة حالات الإصابة بمرض الجهاز التنفسي الغامض، خاصة بين الأطفال، في الصين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: “أستطيع أن أقول لكم إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين، أمر آمن، ولا داعي للقلق”.

وأشار إلى أن “اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية استجابت في الوقت المناسب لطلب منظمة الصحة العالمية، كما عقدت في وقت سابق، مؤتمراً صحافياً حول الوضع الحالي”.

#FMsays It is safe to travel and do business in China, there is no need to worry, FM spokesman Wang Wenbin said in response to a question that the recent increase of respiratory illnesses including pneumonia in children in China caused global concern about traveling to the… pic.twitter.com/5IRXKTGcfh

— China Daily (@ChinaDaily) November 28, 2023