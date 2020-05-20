مجدداً .. ترامب: الصين تسببت بمقتل مئات الآلاف في العالم

فصل جديد ضمن “الحرب الكلامية” المستعرة منذ أشهر بين الصين والاولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا .

انتقد مجدداً الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الصين، التي اتهمها على مدى الأسابيع لا بل الأشهر الماضية بالتقصير وعدم الشفافية في تعاملها مع الوباء، وذلك إثر بيان صيني صدر في وقت سابق الأربعاء يوزع المسؤولية على الجميع بتفشي فيروس كورونا المستجد إلا الصين

وعبر تويتر، نشر ترمب، الأربعاء، تغريدة أكد فيها أن إلقاء المسؤولية على الجميع بانتشار الوباء الذي قتل مئات الآلاف حتى اليوم، أمر أحمق، بحسب تعبيره، مؤكدا أن السبب بما يحدث للعالم يعود إلى عدم كفاءة الصين بإدارة الأزمة.

وأضاف ترمب أن عدم الكفاءة حصرا هو السبب وراء الوفيات الجماعية التي شهدتها الدول جراء كوفيد 19.

كما قال: “معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص، أكون ممتنا لو توضحون له بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!”.

توتر لم يهدأ

يشار إلى أن التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة والصين لم يهدأ منذ أشهر على خلفية الوباء الذي حصد آلاف الأرواح حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان، بل يأتي كل يوم بفصل جديد.

فقد تسلل هذا الخلاف المحتدم والاتهامات المتبادلة بين البلدين أمس الثلاثاء إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي حول عمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا، حيث تبادل المبعوثان الصيني والأميركي الانتقادات اللاذعة علنا بشأن الزعامة العالمية.

ففي حين دعت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة كيلي كرافت الصين إلى “البرهنة على ادعائها بالزعامة العالمية في مكافحة كوفيد-19” من خلال دعم “قرار يتيح للأمم المتحدة مكافحة هذه الجائحة بإرسال مساعدات لإنقاذ أرواح عبر الحدود” إلى سوريا، رد السفير الصيني لدى المنظمة الدولية تشانغ جون، قائلاً إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى التركيز على الجهود العالمية لمكافحة الفيروس “والكف عن ممارسة ألعاب سياسية والتركيز حقا على إنقاذ الأرواح والكف عن التنصل عن مسؤولياتها وتحويلها إلى دول أخرى”.