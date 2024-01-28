الأحد 16 رجب 1445 ﻫ - 28 يناير 2024 |
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مجدداً.. عائلات الرهائن في إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة

منذ 34 دقيقة
قافلة مساعدات على حدود غزة

قافلة مساعدات على حدود غزة

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منع مئات المتظاهرين الإسرائيليين، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، بمنع شاحنات المساعدات من الدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مطالبين بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل تسليم المزيد من المساعدات إلى القطاع، وفق ما ذكر مراسل CNN الدولي، نك روبرتسون، من موقع الحدث.

وتستمر الاحتجاجات منذ أيام وقد نظمتها عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

ويوم الأحد، قام المتظاهرون مرة أخرى بمنع القوافل على الرغم من توقعات بأن الشرطة الإسرائيلية ستفض الاحتجاجات للسماح للشاحنات بالعبور، حسبما أفاد روبرتسون. لكن شاحنات المساعدات لا تزال متوقفة على بعد مئات الأمتار من المتظاهرين.

وعبرت 9 شاحنات فقط إلى غزة، الأربعاء، عبر كرم أبو سالم، بسبب الاحتجاجات، في حين ظل المعبر مغلقًا يومي الخميس والجمعة بسبب حظر المتظاهرين للدخول، وفقًا لمنسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الإسرائيلية (COGAT)، وتم إغلاق المعبر السبت بسبب يوم الراحة الذين يأخذه معتنقو الديانة اليهودية.

يوم الأحد الماضي، تم فحص 139 شاحنة إغاثة ونقلها عبر كرم أبو سالم، وفقا لـ COGAT.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) السبت من تداعيات تراجع وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من غزة ومنع المساعدات عند المعبر.

وقال المكتب في بيان: “سيؤدي عدم القدرة على توصيل الغذاء والماء والمساعدات الطبية إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة”.

    المصدر :
  • CNN عربي

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