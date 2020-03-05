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مجدداً.. نتانياهو يفشل في ضمان الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مرة أخرى في تحقيق أغلبية برلمانية مع حلفائه المتشددين، حسب ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية.

وتعني هذه النتائج، التي نشرت في وقت متأخر من الخميس، أن مزيدا من الجمود سيحيط بالساحة السياسية في إسرائيل.

وكانت انتخابات الاثنين، هي الثالثة في البلاد خلال أقل من عام. ووصلت أيضا الجولتان الانتخابيتان السابقتان، في أبريل وسبتمبر، إلى طريق مسدود.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، المتهم بسلسلة من ملفات الفساد، قد فجر الثلاثاء ما وصفه بـ”الانتصاره الكبير”، الذي جاء “رغم كل الصعاب”، في الانتخابات التشريعية التي كانت حاسمة لبقائه السياسي.

وأظهرت استطلاعات أجرتها 3 قنوات تلفزيونية أن الكتلة اليمينية وعمادها الليكود الذي ينتمي اليه نتانياهو، ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة الى صوت واحد إضافي لتشكيل حكومة بغالبية 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست.

من جهة أخرى اعترف رئيس حزب “أزرق أبيض”، الجنرال الإسرائيلي السابق بيني غانتس، المنافس الرئيسي لنتانياهو في وقت مبكر الثلاثاء بـ”خيبة الأمل” بعدما أظهرت الاستطلاعات حلول حزبه في المركز الثاني.

وأضاف “لن أخاف بتاتا، حزب كحول لفان (أزرق أبيض) سيبقى قويا في الصراع على هوية دولة إسرائيل، وسأستمر في القيادة وفي الشوارع، ولن نترك شخصا ليفكك المجتمع الإسرائيلي أو ليفرّق بيننا”، مشيرا إلى “أننا سنعمل من أجل السلام مع الاخوة والسلام مع جيراننا”.

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