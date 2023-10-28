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مجدداً.. هجوم يستهدف قاعدة عين الأسد الأميركية غرب العراق

منذ 33 دقيقة
قاعدة عين الأسد

قاعدة عين الأسد

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أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد في غرب العراق عن إسقاط طائرة مسيّرة هجومية في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وقال المسؤول العسكري الأميركي لوكالة فرانس برس إن “القوات الأميركية اشتبكت مع طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاستخدام على بعد بضعة كيلومترات من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، وأسقطتها بنجاح بدون وقوع أي حادث آخر”.

وأعلن فصيل يطلق على نفسه اسم “المقاومة الإسلامية في العراق”، سبق أن أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في العراق وسوريا، أنه استهدف القاعدة بهجوم بطائرة مسيّرة.

وجاءت محاولة الهجوم بالطائرة المسيّرة بعد أن ضربت الولايات المتحدة منشأتين عسكريتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة به، تقول واشنطن إنها تقف وراء تصاعد الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية في المنطقة.

كما أفاد المسؤول الأميركي عن “هجوم بعدة صواريخ” في سوريا الخميس ضد القوات الأميركية وقوات أخرى من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وأضاف “لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية”.

وأعلن وزير الدفاع لويد أوستن عن الضربات الأميركية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا مساء الخميس، قائلا إنها جاءت “ردا على سلسلة هجمات مستمرة، وغير ناجحة في معظمها، ضد أفراد أميركيين في العراق وسوريا من جانب ميليشيات مدعومة من إيران بدأت في 17 أكتوبر”.

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