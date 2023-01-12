مجدداُ.. معاونو بايدن يكتشفون مجموعة ثانية من الوثائق السرية في أحد المواقع

أفادت شبكة (إن.بي.سي نيوز) (الأربعاء 11-1-2023) نقلا عن مصدر لم تسمه بأن معاوني الرئيس الأمريكي جو بايدن اكتشفوا مجموعة أخرى على الأقل من الوثائق السرية في موقع غير مكتب بمركز أبحاث كان يستخدمه بعد أن شغل منصب نائب الرئيس.

وذكرت الشبكة أن معاوني بايدن يبحثون عن مواد سرية إضافية قد تكون في مواقع أخرى بعد العثور على مجموعة من الوثائق السرية في نوفمبر تشرين الثاني في مركز الأبحاث الذي مقره واشنطن.

وقال التقرير إن مستوى تصنيف الوثائق الجديدة وعددها وموقعها الدقيق لم يتضح بعد. وأضاف أنه لم يتضح أيضا موعد اكتشاف هذه الوثائق.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق من رويترز.

ويأتي تقرير (إن.بي.سي نيوز) بعد يومين من إعلان محامي البيت الأبيض عن اكتشاف محامي بايدن الشخصيين في نوفمبر تشرين الثاني وثائق سرية تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية.

واكتشف محامو بايدن نحو 12 من السجلات السرية داخل المكتب في مركز الأبحاث وأبلغوا الأرشيف الوطني الأمريكي بذلك، وسلموا المواد وقالوا إنهم يتعاونون مع إدارة الأرشيف ووزارة العدل في هذا الصدد.

وقال بايدن أمس الثلاثاء إنه وفريقه يتعاونون بشكل كامل مع تحقيق في الأمر.