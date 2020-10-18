مجددا..أرمينيا تتهم أذربيجان بخرق الهدنة بإقليم ناغورني كراباخ

وجهت أرمينيا اتهامات إلى أذربيجان بخرق الهدنة الإنسانية في إقليم ناغورني كراباخ، عبر إطلاق قذائف مدفعية وصواريخ، فجر الأحد.

وقالت شوشان ستيبانيان المتحدثة باسم وزارة دفاع أرمينيا على “تويتر”، إن “العدو أطلق قذائف مدفعية في الاتجاه الشمالي من الساعة 00.04 إلى 02.45 (20.04 إلى 22.45 بتوقيت غرينتش)، وأطلق صواريخ في الاتجاه الجنوبي من الساعة 02.20 إلى 02.45”.

ولم يصدر رد فعل فوري عن أذربيجان.

ويأتي خرق الهدنة الإنسانية بعد ساعات من إعلان أرمينيا وأذربيجان، السبت، الاتفاق عليها بدءا منتصف الليل.

وتبادل البلدان الاتهامات في وقت سابق من السبت بشن هجمات جديدة في انتهاك لهدنة توسطت فيها روسيا، وأخفقت في نزع فتيل أعنف قتال بمنطقة جنوب القوقاز منذ التسعينات.

وقالت باكو إن 13 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 50 في مدينة كنجة بعد هجوم صاروخي من ناغورني كراباخ، لكن أرمينيا التي تدعم الإقليم سياسيا واقتصاديا وترسل متطوعين للخدمة في الجيش اتهمت أذربيجان بمواصلة القصف.

وهذا أعنف قتال شهدته المنطقة منذ أن خاضت أذربيجان وقوات من الأرمن الحرب في التسعينات بسبب الإقليم الجبلي، الذي يعتبر جزءا من أذربيجان بحكم القانون الدولي لكن يقطنه ويديره الأرمن.