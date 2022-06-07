مجددا.. البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي لأوكرانيا

قال البنك الدولي اليوم الثلاثاء إن مجلس مديريه التنفيذيين وافق على تمويل إضافي بقيمة 1.49 مليار دولار لأوكرانيا لمساعدتها في دفع أجور العاملين بالحكومة والهيئات الاجتماعية، وهو ما يوسع مجمل الدعم الذي تعهد به البنك لكييف إلى أكثر من أربعة مليارات دولار.

وقال البنك الدولي في بيان إن أحدث جولة تمويل لأوكرانيا تدعمها ضمانات تمويلية من بريطانيا وهولندا وليتوانيا ولاتفيا.

ويلقى المشروع دعما أيضا من تمويل مواز من إيطاليا ومساهمات من صندوق ائتماني جديد يضم عدة مانحين.

وفي وقت سابق، أعلن البنك الدولي موافقة مجلس إدارته على تقديم مساعدة إضافية فورية لأوكرانيا أُطلق عليها اسم «تمويل التعافي من حالة الطوارئ الاقتصادية في أوكرانيا» أو «أوكرانيا الحرة» ستحصل بموجبها كييف في الحال على مبلغ 489 مليون دولار.

وسبق أن أعلنت المؤسسة المالية الدولية ومقرها في واشنطن في الأول من مارس أنها تحضر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها في الحال.