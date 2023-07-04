مجددا.. طائرات حربية صينية تعبر الخط الفاصل في مضيق تايوان

عبرت طائرات حربية صينية مجددا الخط الفاصل في مضيق تايوان الثلاثاء، فيما ندد مسؤول تايواني كبير “بتضليل إعلامي مزعج” حول مدى الأمان في الجزيرة نظرا للتوترات المتصاعدة مع بكين.

واشتكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها رغم اعتراضات قوية من تايبه، في السنوات الثلاث الأخيرة من عمليات شبه يومية تقريبا للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة، وكذلك من عمليات عبور للخط الفاصل الذي يشكل حدودا غير رسمية تجري بشكل دوري منذ أغسطس\آب.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية صباح الثلاثاء 4\7\2023 إن ثماني طائرات مقاتلة صينية عبرت الخط الفاصل، كما انضمت أربع سفن حربية صينية إلى “دورية استعداد قتالي مشتركة”.

وأجرت الصين تدريبات في أبريل\نيسان حول الجزيرة في رد فعل غاضب على اجتماع رئيسة تايوان تساي إينج وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في لوس أنجليس.

وعلى الرغم من الأنشطة العسكرية المتكررة للصين، ليس هناك ما يشير إلى القلق العام في تايوان، حيث تستمر الحياة كالمعتاد.

وفي كلمة للصحفيين في تايبه قال نائب وزير الخارجية التايواني روي لي إن أحد أسباب رغبة الحكومة في أن يزور نواب ومسؤولون وأكاديميون أجانب الجزيرة أن يروا الوضع على الأرض.

وقال “يتعرض الكثير من الزملاء والأصدقاء خارج تايوان لحملة التضليل التضليل الإعلامي المزعجة هذه. لديهم تصور وفهم غير متطابقين مع الوضع في تايوان… نحن على ثقة في أنهم عندما يأتون إلى هنا سيرون أن تايوان هادئة جدا، فنحن لا نرتكب أي استفزاز أو تحركات خطيرة. من ناحية أخرى، فإننا نتمتع بمستوى عال جدا من الصمود أمام ترهيب الصين وتهديداتها”.