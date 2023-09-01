مجرد "أخبار مزيفة".. إكواس تنفي اقتراح مرحلة انتقالية في النيجر

بعد البلبلة الكبيرة حول اقتراح المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مرحلة انتقالية من 9 أشهر للانقلابيين في النيجر، أكدت “إكواس” أن كل ما نسب لها حول اقتراح مزعوم لمرحلة انتقالية منحت للمجلس العسكري في نيامي عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وشددت في بيان أصدرته بوقت متأخر ليل الخميس الجمعة 31\8\2023، على أن ما نسب لها مجرد “أخبار مزيفة”.

إلى ذلك، ذكّرت بأن مطالب المجموعة ورئيسها على السواء واضحة، ألا وهي ضرورة العودة إلى النظام الدستوري فوراً، فضلا عن إطلاق سراح الرئيس النيجري محمد بازوم، الذي عزله العسكر يوم الانقلاب في 26 يوليو الماضي، والذي لا يزال محتجزاً حتى الساعة في منزله بنيامي.

أتى هذا التوضيح، بعد إعلان مكتب الرئاسة في نيجيريا ببيان أن الرئيس بولا تينبو- الذي يرأس أيضا “إكواس”- اقترح مرحلة انتقالية من 9 أشهر، يمكن أن تنفد في نيامي، على غرار ما قامت به بلاده في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري، إن كان المجلس العسكري هناك صادقاً، وفق ما نقلت “فرانس برس”. ونقل البيان عن تينبو قوله إن “ما فعله العسكريون غير مقبول.. وكلما سارعوا إلى القيام بتعديلات إيجابية، سارعنا إلى مراجعة العقوبات لرفع المعاناة التي نراها في النيجر”، في إشارة إلى العقوبات المفروضة من قبل المجموعة الاقتصادية الإفريقية.

كما جاء بعد أيام قليلة على اقتراح شبيه كشفت عنه الجزائر، يقوم على إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى “النظام الديموقراطي”، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.

فيما أعلن الانقلابيون الأسبوع الماضي أن المرحلة الانتقالية قد تمتد لما يصل إلى ثلاثة أعوام.