مجزرة تكساس.. تفاصيل جديدة بشأن منشورات القاتل المراهق

كشفت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم مدرسة في ولاية تكساس، والذي راح ضحيته 19 تلميذا وأستاذَين.

وكشفت الشبكة في تقرير لها، أن مهاجم المدرسة الابتدائية في تكساس، سلفادور راموس، عرض بندقية اشتراها، خلال بث مباشر على الإنترنت، وهدد بإطلاق النار على المدارس، وقال لفتيات إنه سيغتصبهن.

وقال مراهقون ممن تابعوا ذلك البث، إنهم لم يأخذوه على محمل الجد حتى رأوا الأخبار التي تفيد بأن راموس قتل 19 طفلاً وشخصين بالغين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي، تكساس، هذا الأسبوع.

وأكد ثلاثة مستخدمين أنهم شاهدوا راموس يهدد بارتكاب أعمال عنف جنسي أو إطلاق نار في المدرسة على تطبيق “Yubo”، الذي يستخدمه عشرات الملايين من الشباب والمراهقين، حول العالم.

قال المستخدمون جميعًا إنهم أبلغوا تطبيق “Yubo” بشأن تلك التهديدات، ورغم ذلك، تمكن راموس على ما يبدو من الحفاظ على وجوده على المنصة.

واستعرضت “سي أن أن” إحدى رسائل راموس على تطبيق “Yubo” قال فيها إنه أرسل إيصالًا بقيمة ألفي دولار، لشراء مسدس عبر الإنترنت من شركة تصنيع أسلحة نارية مقرها جورجيا.

وفي بيان لشبكة “سي أن أن”، قال متحدث باسم التطبيق” “نشعر بحزن عميق لهذه الخسارة التي لا توصف ونتعاون بشكل كامل مع رجال إنفاذ القانون في تحقيقاتهم”.

وقال ذات المتحدث إن “”Yubo” يأخذ سلامة المستخدم على محمل الجد”، و”يحقق في الحساب الذ تم حظره منذ ذلك الحين من المنصة”، لكنه رفض الكشف عن أي معلومات محددة حول حساب راموس.

وارتفع استخدام “Yubo” بشكل كبير خلال جائحة كورونا، حيث تحول المراهقون إليه وإلى العديد من تطبيقات التواصل، للحفاظ على تفاعلاتهم الاجتماعية.

وتقول الشركة القائمة على التطبيق إن لديها 60 مليون مستخدم حول العالم، 99 في المئة منهم يبلغون 25 عامًا أو أصغر.

ولدى “Yubo” ميزات أمان تشمل مراقبة “الثانية تلو الثانية” للبث المباشر باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشرفين بشريين.

وعلى الرغم من ميزات الأمان تلك، قال مستخدمون إن راموس وجه تهديدات شخصية مرارا.

وقالت أماندا روبينز، 19 عاما، لـ “سي إن إن” إن راموس هددها شفهيا بكسر بابها واغتصابها وقتلها بعد أن رفضت “عروضه الجنسية”.

وقالت هانا، وهي مستخدمة للتطبيق تبلغ من العمر 18 عامًا من أونتاريو بكندا، للشبكة الأميركية إنها أبلغت “Yubo” عن راموس في أوائل شهر إبريل بعد أن هددها بإطلاق النار على مدرستها واغتصابها وقتلها هي ووالدتها خلال جلسة بث مباشر.

وكشفت هانا أن التطبيق سمح لراموس بالعودة إلى المنصة بعد حظر مؤقت.

وقالت هانا، التي طلبت من “سي أن أن” حجب اسمها الكامل لحماية خصوصيتها، إن سلوك راموس أصبح وقحًا بشكل متزايد في الأسبوع الماضي.

وقالت، في إحدى المرّات، أدار راموس كاميرا الويب الخاصة به لفترة وجيزة ليُظهر مسدسًا على سريره.

وأشارت إلى أنها شاهدت راموس يهدد فتيات أخريات بـ “أعمال عنف واعتداء جنسي” خلال بث مباشر.

وكشفت روبينز، التي قالت إنها تعيش في كاليفورنيا ولم تتفاعل مع راموس إلا عبر الإنترنت، لشبكة “سي أن أن” إنها أبلغته إلى القائمين على التطبيق عدة مرات، وحظرت حسابه، ورغم ذلك استمرت في رؤية بثه المباشر، ضمن مقترحات العروض المباشرة.

وتؤكد قوانين التطبيق أنه “إذا رأيت أي سلوك غير مقبول، أبلغ عنه” ورغم ذلك قالت روبينز: “لكنهم لم يفعلوا شيئًا” ثم تابعت “كيف يسُمح لهذا الطفل بالاتصال بالإنترنت؟”.

سلوكات شائعة

وذكرت روبينز ومستخدمون آخرون أنهم لم يأخذوا تهديدات راموس على محمل الجد لأن سلوكات شبيهة كانت شائعًة على التطبيق.